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В небе над Волгоградской областью 4 августа уничтожили 6 БПЛА

Всего за ночь силы ПВО в России перехватили 61 беспилотник самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны России, в Волгоградской области 4 августа уничтожили 6 БПЛА. Также БПЛА атаковали ряд других регионов нашей страны.

Напомним, что ранее ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. Глава региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, ночью 4 августа в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По состоянию на 6 часов утра они сняты.

Также известно, что из-за падения обломков БПЛА в регионе задерживаются 5 поездов.

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