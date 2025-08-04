В небе над Волгоградской областью 4 августа уничтожили 6 БПЛА

Как сообщили в Минобороны России, в Волгоградской области 4 августа уничтожили 6 БПЛА. Также БПЛА атаковали ряд других регионов нашей страны.
Напомним, что ранее ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. Глава региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал.
Кроме того, ночью 4 августа в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По состоянию на 6 часов утра они сняты.
Также известно, что из-за падения обломков БПЛА в регионе задерживаются 5 поездов.
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