ТАСС: от атак ВСУ в Часовом Яре погибли несколько десятков мирных жителей

«В Часовом Яре довольно много погибших мирных жителей, до нескольких десятков человек. Истории абсолютно разные. И от ближнего контакта, и от FPV-дронов, и от “Бабы-яги”. В первые месяцы боев гражданские люди нередко гибли при личной встрече с украинскими солдатами [в результате расправ], но больше — это в результате ударов дронами различной модификации», — сказали в силовых структурах.