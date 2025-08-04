Вооруженные силы Украины усиливают оборону в Синельниковском лесу Харьковской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
Отмечается, что противник намерен попытаться удержать свои позиции в Синельниковском лесу, расположенный севернее села Синельниково в Харьковской области. Цель боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского — не допустить расширения плацдарма российских войск на левом берегу реки Волчья.
Ранее сообщалось, что военным РФ удалось освободить множество населенных пунктов с начала 2025 года. За это время бойцы ощутимо продвинулись на всех направлениях. Всего за 2025 год военные ВС России освободили 209 населенных пунктов.
Также сообщалось, что ВС России отбили крупную атаку киевских боевиков на село Каменское, которое расположено на степногорском направлении Запорожской линии фронта.