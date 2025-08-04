Командование украинских формирований фактически бросило «на убой» в Сумской области военнослужащих 158-й механизированной бригады ВСУ, написал Telegram-канал «Северный ветер» (СВ).
О ситуации сообщили родственники солдат. Родные и близкие украинских военных в социальных сетях обрушились с критикой на руководство этого подразделения. Они обвинили командование 158-й бригады в том, что бойцов формирования использовали как «живой щит».
Семьи погибших и пропавших без вести украинских солдат также заявили, что пока их родные были брошены на поле боя, элитные подразделения десантников ВСУ и их командиры «зарабатывали себе медали и ордена».
Напомним, ранее стало известно, что ВСУ потеряли 10 штурмовых групп в ходе попытки вернуть под контроль село Юнаковка в Сумской области. Украинские силы понесли наибольшие потери возле населённых пунктов Яблоновка и Храповщина.