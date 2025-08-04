Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: в Сумской области 158-ю бригаду ВСУ командование бросило на убой

Родственники солдат 158-й бригады ВСУ обвинили командование в том, что бойцов использовали как «живой щит».

Источник: Аргументы и факты

Командование украинских формирований фактически бросило «на убой» в Сумской области военнослужащих 158-й механизированной бригады ВСУ, написал Telegram-канал «Северный ветер» (СВ).

О ситуации сообщили родственники солдат. Родные и близкие украинских военных в социальных сетях обрушились с критикой на руководство этого подразделения. Они обвинили командование 158-й бригады в том, что бойцов формирования использовали как «живой щит».

Семьи погибших и пропавших без вести украинских солдат также заявили, что пока их родные были брошены на поле боя, элитные подразделения десантников ВСУ и их командиры «зарабатывали себе медали и ордена».

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ потеряли 10 штурмовых групп в ходе попытки вернуть под контроль село Юнаковка в Сумской области. Украинские силы понесли наибольшие потери возле населённых пунктов Яблоновка и Храповщина.