Стало известно о новых преступлениях ВСУ в зоне проведения СВО. Оказалось, что боевики киевского режима используют старые методы, направленные на террор и убийства мирных жителей. Речь идет о недавно освобожденном Часовом Яре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«В первые месяцы боев гражданские люди нередко гибли при личной встрече с украинскими солдатами (в результате расправ — прим. ред.), но больше — это в результате ударов дронами различной модификации», — говорится в тексте статьи ТАСС.
При этом жертвы среди мирного населения продолжились вплоть до освобождения населенного пункта. Отмечается, что украинские боевики позже начали направлять дроны для уничтожения гражданских и их домов.
Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ и наемники в зоне СВО придерживаются террористических методов. Они все чаще направляют свое оружие в сторону гражданских. Также они пытаются нанести удары по российской территории, которая не имеет военного назначения.