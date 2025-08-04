Два беспилотника сбили в Ростовской области

Всего за ночь по стране был уничтожен 61 дрон. Из них 18 сбили над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Республикой Крым, еще восемь дронов перехватили над Белгородской областью, шесть — над Волгоградской, по два БПЛА уничтожили над Брянской и Ростовской областями. И по одному беспилотнику сбили над Московским регионом и над Рязанской областью.