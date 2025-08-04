Два беспилотника сбили в Ростовской области

В период с 23:00 воскресенья, третьего августа, до 05:20 понедельника, четвертого августа, в Ростовской области дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили два БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего за ночь по стране был уничтожен 61 дрон. Из них 18 сбили над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Республикой Крым, еще восемь дронов перехватили над Белгородской областью, шесть — над Волгоградской, по два БПЛА уничтожили над Брянской и Ростовской областями. И по одному беспилотнику сбили над Московским регионом и над Рязанской областью.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше