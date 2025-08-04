Командование Вооруженных сил Украины перебросило под село Юнаковка в Сумской области военных 144-го центра Сил специальных операций (ССО). Подразделения ССО уже несут потери. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
«Есть подтвержденные потери среди подразделений сил специальных операций ВСУ. Согласно сообщениям из соцсетей, в Сумской области ликвидирован младший сержант ССО Фетько Василий», — сказал собеседник агентства.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что после освобождения российскими войсками Часова Яра украинские власти соседних населенных пунктов, вроде Дружковки, Краматорска и Славянска, начинают разбегаться как тараканы, предчувствуя скорое прибытие воинов России.
По сообщениям главы региона Владимира Сальдо, на Херсонском направлении сохраняется напряженная обстановка. В течение последней недели наблюдалась высокая интенсивность боевых действий, характеризующаяся нанесением ударов по позициям украинских подразделений.