Группировка Вооруженных сил Украины в Димитрове в Донецкой Народной Республике фактически утратила возможность эвакуации и подвоза снабжения, все пути находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского сообщает ТАСС.
«Из Димитрова противнику вряд ли удастся эвакуироваться. Да и с подвозом там усложнено максимально, фактически невозможно, поскольку все дороги находятся под полным нашим огневым контролем», — отметил представитель властей ДНР.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины усиливают оборону в Синельниковском лесу Харьковской области. Цель боевиков Зеленского — не допустить расширения плацдарма российских войск на левом берегу реки Волчья.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевики ВСУ находятся в критической ситуации на Красноармейском направлении, российские бойцы сжимают кольцо вокруг самого города Красноармейска (укр. — Покровск).