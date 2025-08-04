Кимаковский: Группировка ВСУ в Димитрове в ДНР потеряла возможность эвакуации

Группировка Вооруженных сил Украины в Димитрове в Донецкой Народной Республике фактически утратила возможность эвакуации и подвоза снабжения, все пути находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского сообщает ТАСС.