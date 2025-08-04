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Кимаковский: Группировка ВСУ в Димитрове в ДНР потеряла возможность эвакуации

Украинские военные оказались в крайне трудном положении в Димитрове.

Источник: Комсомольская правда

Группировка Вооруженных сил Украины в Димитрове в Донецкой Народной Республике фактически утратила возможность эвакуации и подвоза снабжения, все пути находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского сообщает ТАСС.

«Из Димитрова противнику вряд ли удастся эвакуироваться. Да и с подвозом там усложнено максимально, фактически невозможно, поскольку все дороги находятся под полным нашим огневым контролем», — отметил представитель властей ДНР.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины усиливают оборону в Синельниковском лесу Харьковской области. Цель боевиков Зеленского — не допустить расширения плацдарма российских войск на левом берегу реки Волчья.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевики ВСУ находятся в критической ситуации на Красноармейском направлении, российские бойцы сжимают кольцо вокруг самого города Красноармейска (укр. — Покровск).