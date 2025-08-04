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Над Воронежем и пятью районами области отразили атаку 12 БПЛА

12 беспилотников уничтожили в небе над Воронежем и пятью районами прошлой ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Всего за ночь, по информации Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над российскими регионами 61 украинский БПЛА самолетного типа.

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