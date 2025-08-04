Над Воронежем и пятью районами области отразили атаку 12 БПЛА

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.
Всего за ночь, по информации Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над российскими регионами 61 украинский БПЛА самолетного типа.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше