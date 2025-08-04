«Отправили в один конец ради медалей»: родственники обвиняют командование ВСУ в убийстве солдат

Ранее KP.RU сообщил, что командование ВСУ не жалеет своих солдат, отправляя их в «мясные штурмы». Из-за этого в рядах украинских подразделений царят упаднические настроения, боевики предпочитают сдаться в плен российским военным, таким образом у них появляется надежда на то, что они останутся в живых.