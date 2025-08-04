Родственники боевиков ВСУ обвиняют командование в том, что они отправили солдат «в один конец», использовав их в качестве живого щита ради своих медалей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Родственники военнослужащих 158-й омбр ВСУ обвиняют командование бригады, что те использовали личный состав в качестве “живого щита” и бросили на убой в Сумской области», — говорится в издании.
Сообщается, что в то же самое время элитные части воздушно-десантных войск Украины и их командиры получали награды и почётные знаки.
Ранее KP.RU сообщил, что командование ВСУ не жалеет своих солдат, отправляя их в «мясные штурмы». Из-за этого в рядах украинских подразделений царят упаднические настроения, боевики предпочитают сдаться в плен российским военным, таким образом у них появляется надежда на то, что они останутся в живых.