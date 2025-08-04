Над Черным морем за ночь сбили почти два десятка БПЛА

Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 3 августа до 05.20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.
12 БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью, 11 — над Крымом, 8 — над Белгородской областью 6 — над Волгоградской областью, 2 — над Брянской и Ростовской областями.
Также по одному БПЛА сбили над московским регионом и Рязанской областью. Ранее «НК» писала, что Сочи подвергся мощной атаке беспилотников.
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