Операторы «Днепра» за сутки уничтожили до десяти блиндажей ВСУ

«За прошедшие сутки благодаря слаженной работе расчетов БПЛА было обнаружено и уничтожено до десяти укрепленных блиндажей с личным составом противника. Кроме того, в ходе операций были поражены другие важные цели: вражеская техника, средства радиоэлектронной борьбы, усилители сигналов и прочие объекты инфраструктуры ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.
«Работали в активном режиме, работали по блиндажам противника. Объективный контроль разведки скидывал нам координаты, где находилась живая сила противника в укрытии, и мы работали в активном темпе, уничтожив порядка десяти блиндажей за сутки», — рассказал журналистам старший оператор FPV-расчета с позывным «Рэйз».
В Минобороны отметили, что FPV-дроны позволяют оперативно и точно наносить огневые удары по объектам ВСУ, что значительно снижает боевой потенциал противника и способствует продвижению российских штурмовых групп.