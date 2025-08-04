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Операторы «Днепра» за сутки уничтожили до десяти блиндажей ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Операторы 58-й гвардейской армии группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили до 10 блиндажей с личным составом ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшие сутки благодаря слаженной работе расчетов БПЛА было обнаружено и уничтожено до десяти укрепленных блиндажей с личным составом противника. Кроме того, в ходе операций были поражены другие важные цели: вражеская техника, средства радиоэлектронной борьбы, усилители сигналов и прочие объекты инфраструктуры ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.

«Работали в активном режиме, работали по блиндажам противника. Объективный контроль разведки скидывал нам координаты, где находилась живая сила противника в укрытии, и мы работали в активном темпе, уничтожив порядка десяти блиндажей за сутки», — рассказал журналистам старший оператор FPV-расчета с позывным «Рэйз».

В Минобороны отметили, что FPV-дроны позволяют оперативно и точно наносить огневые удары по объектам ВСУ, что значительно снижает боевой потенциал противника и способствует продвижению российских штурмовых групп.

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