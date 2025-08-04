Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Харенский из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Военнослужащий был командирован в Курск в феврале 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

8 июля 2025 героически погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции уроженец села Харат Эхирит-Булагатского района Александр Харенский. Военнослужащий был командирован в Курск в феврале 2025 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Геннадия Осодоева.

Александр Юрьевич родился 25 августа 1993 года в семье педагогов. В 2011 году закончил Харатскую среднюю школу. В 2015 году — естественно-географический факультет педагогического института Иркутского государственного университета. После прохождения срочной службы в вооружённых силах РФ с 2017 года мужчина начал службу по контракту в ракетных войсках стратегического назначения в должности командира отделения охраны и противодиверсионной борьбы группы охраны и разведки РВСН.

Сержант Харенский Александр Юрьевич пал смертью храбрых на поле боя, проявив отвагу и мужество.