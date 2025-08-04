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ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки «Юг»

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские подразделения «Южной» группировки уничтожили за сутки до 150 военных Украины, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Плещеевка, Иванполье, Звановка и Бересток Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении российского военного ведомства.