ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки «Юг»

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Плещеевка, Иванполье, Звановка и Бересток Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении российского военного ведомства.