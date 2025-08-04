Группировка «Запад» за сутки улучшила положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Александровка, Песчаное в Харьковской области и Новоселовка в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.