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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили более 215 украинских военнослужащих, сообщило минобороны РФ в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Березовое Днепропетровской области, Темировка, Ольговское Запорожской области и Искра Донецкой Народной Республики.