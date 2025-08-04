Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю

Уточняется, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Димитров, Белицкое, Родинское, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области.