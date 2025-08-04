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Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 385 украинских военнослужащих и два орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке.

Уточняется, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Димитров, Белицкое, Родинское, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области.