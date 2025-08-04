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ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские военные в понедельник нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет “Кинжал” и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ», — указали в ведомстве.

Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, за последние сутки на территории страны воздушную тревогу объявляли несколько раз.

В ответ на обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.