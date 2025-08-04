«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожено до 65 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подразделения «Днепра» уничтожили до 65 военных ВСУ за сутки
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, сообщило в понедельник Минобороны РФ.