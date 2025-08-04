TNI: Украина начала строительство бункеров для защиты истребителей F-16 и Mirage 2000

Истребители F-16 и Mirage 2000, которые западные спонсоры, включая Данию, Нидерланды, Бельгию и Норвегию, поставили Украине, жизненно важны для усилий Киева по противодействию российским воздушным ударам, говорится в статье.
На данный момент Украина признала потерю трех истребителей F-16 и одного Mirage 2000. Первый F-16 был потерян из-за ошибки пилота всего несколько недель после начала поставок в августе прошлого года, второй разбился в декабре 2024 года, а третий F-16 в июне 2025 года сбила Россия. Первый Mirage 2000 Киев потерял в июне в Волынской области.
На прошлой неделе Киев объявил об аресте майора ВВС Украины за то, что он якобы выдал местонахождение истребителей F-16 и Mirage 2000. Офицер, который, как сообщается, был летным инструктором, поделился координатами самолетов с российскими официальными лицами.
Причем речь идет не просто о передислокации F-16 и Mirage 2000, отмечает издание. Чтобы избежать обнаружения, ценные западные истребители летают на очень малых высотах, особенно когда действуют вблизи линии фронта. Кроме того, Украина начала строительство скрытых подземных бункеров для защиты полученных самолетов. На своих авиабазах Киев также использует ложные цели, чтобы затруднить прицельные действия России. А сами самолеты на базах широко рассредоточены, чтобы избежать уничтожения или повреждения всех лайнеров в случае нанесения ударов по ним, поясняет издание.
«Между обнаружением истребителей F-16 и последующим запуском баллистических ракет по ним проходит совсем немного времени. Ключ к выживанию F-16 на земле заключается в том, чтобы его не нашли. Это своеобразная игра в прятки», — подчеркнул Питер Лейтон, бывший офицер Королевских ВВС Австралии.