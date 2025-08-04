TNI: Украина начала строительство бункеров для защиты истребителей F-16 и Mirage 2000

Причем речь идет не просто о передислокации F-16 и Mirage 2000, отмечает издание. Чтобы избежать обнаружения, ценные западные истребители летают на очень малых высотах, особенно когда действуют вблизи линии фронта. Кроме того, Украина начала строительство скрытых подземных бункеров для защиты полученных самолетов. На своих авиабазах Киев также использует ложные цели, чтобы затруднить прицельные действия России. А сами самолеты на базах широко рассредоточены, чтобы избежать уничтожения или повреждения всех лайнеров в случае нанесения ударов по ним, поясняет издание.