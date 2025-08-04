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Главное из брифинга Минобороны 4 августа 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 4 августа на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ

В ночь на 4 августа ВС РФ нанесли групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных БПЛА большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

«Север» продвинулся в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области атаковали четыре бригады и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов, в Харьковской области — две бригады в районе двух населенных пунктов.

ВСУ потеряли порядка 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ.

«Запад» улучшил положение по переднему краю

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Александровка, Песчаное Харьковской области и Новоселовка ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 225 человек. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три склада боеприпасов и пять станций РЭБ.

Группировка «Юг» атакует противника в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие.

Группировка «Центр» перешла на новые рубежи

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали восемь украинских бригад в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Дачного Днепропетровской области.

Потери украинской стороны в живой силе превысили 385 боевиков. ВСУ лишились двух боевых машин пехоты, двух автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Березовое Днепропетровской области, Темировка, Ольговское Запорожской области и ИСКРА ДНР.

Потери ВСУ за сутки в зоне действия «Востока» составили: более 215 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей и станция РЭБ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

«Уничтожено до 65 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали цех производства безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • 120 БПЛА самолетного типа.

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