Главное из брифинга Минобороны 4 августа 2025 года: последние новости на сегодня

ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ
«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
«Север» продвинулся в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области атаковали четыре бригады и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов, в Харьковской области — две бригады в районе двух населенных пунктов.
ВСУ потеряли порядка 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Александровка, Песчаное Харьковской области и Новоселовка ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 225 человек. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три склада боеприпасов и пять станций РЭБ.
Группировка «Юг» атакует противника в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие.
Группировка «Центр» перешла на новые рубежи
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали восемь украинских бригад в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Дачного Днепропетровской области.
Потери украинской стороны в живой силе превысили 385 боевиков. ВСУ лишились двух боевых машин пехоты, двух автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Березовое Днепропетровской области, Темировка, Ольговское Запорожской области и ИСКРА ДНР.
Потери ВСУ за сутки в зоне действия «Востока» составили: более 215 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей и станция РЭБ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон.
«Уничтожено до 65 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали цех производства безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 120 БПЛА самолетного типа.