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В Самарской области семье погибшего при атаке БПЛА выплатят 3 млн рублей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своём телеграм-канале о принятии экстренных мер поддержки для семьи, пострадавшей в результате падения обломков вражеского беспилотника.

Трагический инцидент произошёл в субботу в Куйбышевском районе города Самары: после попадания фрагментов БПЛА в жилой дом начался пожар, в котором погиб пожилой мужчина.

Его супруга осталась в живых — её вовремя эвакуировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время к женщине прикреплены психологи и медики, с семьёй на постоянной связи работают сотрудники социальной защиты.

Правительство региона уже направило 100 тысяч рублей на срочные нужды — на лекарства, проживание и другие неотложные расходы.

В ближайшее время пострадавшим будет выделено ещё 3 миллиона рублей. Эти средства пойдут на возмещение ущерба, утраченного имущества, а также на дальнейшее восстановление и адаптацию семьи после трагедии.

Глава региона от имени всего региона и лично от себя выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что власти будут продолжать сопровождать семью, оказывая всю необходимую помощь в этот тяжёлый период.

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