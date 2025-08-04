В Самарской области семье погибшего при атаке БПЛА выплатят 3 млн рублей

Трагический инцидент произошёл в субботу в Куйбышевском районе города Самары: после попадания фрагментов БПЛА в жилой дом начался пожар, в котором погиб пожилой мужчина.
Его супруга осталась в живых — её вовремя эвакуировали и оказали необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время к женщине прикреплены психологи и медики, с семьёй на постоянной связи работают сотрудники социальной защиты.
Правительство региона уже направило 100 тысяч рублей на срочные нужды — на лекарства, проживание и другие неотложные расходы.
В ближайшее время пострадавшим будет выделено ещё 3 миллиона рублей. Эти средства пойдут на возмещение ущерба, утраченного имущества, а также на дальнейшее восстановление и адаптацию семьи после трагедии.
Глава региона от имени всего региона и лично от себя выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что власти будут продолжать сопровождать семью, оказывая всю необходимую помощь в этот тяжёлый период.