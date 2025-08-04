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Расчеты БПЛА уничтожили украинскую БМП-2

ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Расчеты БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили украинский БМП-2, что позволило штурмовым группам ВС РФ продвинуться вперед, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.

Источник: © РИА Новости

«В ходе продолжающихся наступательных действий “Южной” группировки войск в районе населенного пункта Выемка специалистами БПЛА было обнаружено выдвижение из тыла к передовым позициям противника боевой машины пехоты (БМП-2). Точным попаданием ударного дрона БМП была обездвижена», — рассказали в пресс-центре группировки войск «Южная».

Дрон сбросил боеприпас в люк машины ВСУ, вызывав детонацию боекомплекта, вследствие чего БМП была полностью уничтожена.

«Лишение противника средства огневой поддержки позволило штурмовым подразделениям “Южной” группировки войск продвинуться вперед и улучшить своё положение на данном участке линии боевого соприкосновения», — отмечается в сообщении.

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