Российский солдат выжил после огня танка и взрывов FPV-дронов. Видео

Два снаряда пролетели мимо Азамата, и он успел укрыться в окопе. Вскоре в ту же точку прилетели еще три FPV-дрона, один из которых не сдетонировал. После этого военный, находясь в состоянии шока, сбросил снаряжение и бросился бежать в сторону лесопосадок.