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Российский солдат выжил после огня танка и взрывов FPV-дронов. Видео

Боец 429-го полка с позывным Азамат выжил под огнем украинского танка и дронов в Запорожской области. Солдат не получил ранений.

По данным Mash, эта история с бойцом 429-го мотострелкового полка с позывным Азамат произошла на линии боевого соприкосновения в районе села Плавни. Солдат попал на прицел вражеской разведки, после чего по нему открыл огонь танк.

Два снаряда пролетели мимо Азамата, и он успел укрыться в окопе. Вскоре в ту же точку прилетели еще три FPV-дрона, один из которых не сдетонировал. После этого военный, находясь в состоянии шока, сбросил снаряжение и бросился бежать в сторону лесопосадок.

Однако он вновь оказался под прицелом: танк снова промахнулся, а три беспилотника врезались в деревья. В результате Азамату удалось достичь позиций российских войск без ранений.