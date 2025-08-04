ВСУ устанавливают ретрансляторы у границы РФ для увеличения полета дронов

Командование ВСУ отдало указ установить ретрансляторы у границы РФ. Боевики планируют увеличить дальность полета дронов. Об этом рассказали в силовых структурах России, цитирует РИА Новости.
Так, отметил источник, ВСУ устанавливают ретрансляторы в Харьковской области. Они хотят направить их действие против жителей Белгородской области, уточняется в материале.
«В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов», — сообщил собеседник агентства.
Члены семей украинских боевиков рассказали, что солдат отправляют «в один конец». По мнению родственников, военных используют в качестве живого щита ради медалей командования бригад.