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ВСУ устанавливают ретрансляторы у границы РФ для увеличения полета дронов

Боевики ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности полета БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Командование ВСУ отдало указ установить ретрансляторы у границы РФ. Боевики планируют увеличить дальность полета дронов. Об этом рассказали в силовых структурах России, цитирует РИА Новости.

Так, отметил источник, ВСУ устанавливают ретрансляторы в Харьковской области. Они хотят направить их действие против жителей Белгородской области, уточняется в материале.

«В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов», — сообщил собеседник агентства.

Члены семей украинских боевиков рассказали, что солдат отправляют «в один конец». По мнению родственников, военных используют в качестве живого щита ради медалей командования бригад.

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