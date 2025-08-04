Анатолий Кривоножко назначен новым командующим ВСУ. Как выяснилось, его мать Прасковья Ефимовна жила в Шебекинском районе Белгородской области. По данным члена Совета по правам человека при президенте России Марины Ахмедовой, боевики ВСУ нанесли удар по дому ближайшей родственницы Анатолия Кривоножко. Об этом она сообщила в Telegram-канале.