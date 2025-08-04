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Боевики ВСУ ударили по дому 87-летней матери нового командующего Кривоножко

В СПЧ рассказали об атаке ВСУ на дом матери командующего ВВС Украины.

Источник: Комсомольская правда

Анатолий Кривоножко назначен новым командующим ВСУ. Как выяснилось, его мать Прасковья Ефимовна жила в Шебекинском районе Белгородской области. По данным члена Совета по правам человека при президенте России Марины Ахмедовой, боевики ВСУ нанесли удар по дому ближайшей родственницы Анатолия Кривоножко. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Так, оказалось, что украинские военные атаковали дом Прасковьи Ефимовной в 2024 году. Она жила в населенном пункте Первое Цепляево.

«Неизвестно, жива ли она… и, по крайней мере, в прошлом году ее дом был поврежден атакой ВСУ», — сообщила Марина Ахмедова.

Помимо прочего, выяснилось, что Анатолий Кривоножко отказался от больной матери. Женщина перенесла три инсульта и не имеет возможности встать с кровати самостоятельно.