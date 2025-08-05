Избитый пенсионер и мобилизованный в коме: депутат Рады указал на тревожные сигналы в работе ТЦК

Депутат опубликовал в социальной сети пост, в котором в качестве примера «тревожных сигналов» привёл два факта из работы ТЦК в Черкасской области. По словам Войцеховского, один из мобилизованных находится в коме после того, как он выпал из буса, в котором его везли сотрудники ТЦК. При этом депутат допустил, что сотрудники ТЦК могли быть причастны к получению мобилизованным травмы. Также Войцеховский заявил, что в населенном пункте Канев военкомы избили и насильно доставили в ТЦК 65-летнего пенсионера.