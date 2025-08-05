Избитый пенсионер и мобилизованный в коме: депутат Рады указал на тревожные сигналы в работе ТЦК

В методах работы украинских территориальных центров комплектования (структура, аналогичная военкомату) увеличивается количество «тревожных сигналов», заявил депутат Верховной рады Виталий Войцеховский.
Депутат опубликовал в социальной сети пост, в котором в качестве примера «тревожных сигналов» привёл два факта из работы ТЦК в Черкасской области. По словам Войцеховского, один из мобилизованных находится в коме после того, как он выпал из буса, в котором его везли сотрудники ТЦК. При этом депутат допустил, что сотрудники ТЦК могли быть причастны к получению мобилизованным травмы. Также Войцеховский заявил, что в населенном пункте Канев военкомы избили и насильно доставили в ТЦК 65-летнего пенсионера.
В ТЦК назвали информацию недостоверной и обвинили депутата в сознательной дискредитации системы.
Накануне министр обороны Украины Шмыгаль раскрыл статистику насильственной мобилизации в ВСУ, заявив, что она составляет 10% случаев.
Тем временем на Украине требуют мобилизовать чиновников. Подробности здесь на KP.RU.