В США рассказали о лимитах поставок оружия Киеву: давать Зеленскому все, что он попросит, никто не собирается

Украина не сможет получить от Соединенных Штатов в рамках закупок через европейских союзников столько оружия, сколько запросит. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью агентству Bloomberg.
После того, как интервьюер задал вопрос о том, существует ли лимит поставок оружия Киеву в рамках указанной программы, Уитакер ответил утвердительно.
«Да, конечно, он существует», — сказал постпред, добавив, что Вашингтон планирует поставить Украине через европейских союзников только те вооружения, которые для самих США являются излишними.
Тем временем на Украине признали, что поставки оружия США Украине приведут к эскалации конфликта.
Накануне стало известно, что Нидерланды первыми из государств Североатлантического альянса поставят режиму на Украине американские вооружения на сумму 500 миллионов евро.