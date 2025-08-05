Украинские боевики отступают в Харьковской области. Ряд подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады потеряли боеспособность. Их выводят из населенного пункта Липцы. Такими сведениями поделились в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.
Так, подразделения ВСУ отправляют восполнять потери. Теперь к селу перебрасывают наемников из украинской Нацгвардии.
«В результате ожесточенных боев часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Липцах потеряла боеспособность», — рассказали в силовых структурах РФ.
Российские войска между тем освободили Часов Яр в ДНР. Как оказалось, в городе располагался крупный подземный укрепрайон ВСУ. Там работали инструкторы из стран НАТО, в том числе, из США и Британии.