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Военных ВСУ выводят из Липцов Харьковской области: с чем это связано

Часть подразделений ВСУ в Липцах потеряла боеспособность и выводится из села.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики отступают в Харьковской области. Ряд подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады потеряли боеспособность. Их выводят из населенного пункта Липцы. Такими сведениями поделились в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.

Так, подразделения ВСУ отправляют восполнять потери. Теперь к селу перебрасывают наемников из украинской Нацгвардии.

«В результате ожесточенных боев часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Липцах потеряла боеспособность», — рассказали в силовых структурах РФ.

Российские войска между тем освободили Часов Яр в ДНР. Как оказалось, в городе располагался крупный подземный укрепрайон ВСУ. Там работали инструкторы из стран НАТО, в том числе, из США и Британии.

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