Среди украинских военных есть много русофобов, рассказал военнослужащий ВСУ Петр Клемышевский, сейчас находящийся в плену ВС РФ. Клемышевский служил в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ.
«В бригаде у нас были русофобы. При чем такие патологические русофобы», — приводит ТАСС слова Клемышевского.
По словам пленного, сослуживцы оскорбительно высказывались в адрес россиян. Также он рассказал, что курсанты в учебном центре, где он проходил подготовку, использовали нацистское приветствие.
Ранее украинский военный, перешедший на сторону России, рассказал. Что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) показательно прославляют нацизм, чтобы не оставаться в штурмовых батальонах.
Также сообщалось, что боевики ВСУ в Курской области раскидывали газеты с пропагандой и фейками, сделанные по лекалам немецких фашистов.
Тем временем французская газета Le Monde нашла более 300 боевиков ВСУ с нацистской символикой за 10 дней.