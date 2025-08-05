Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патологические русофобы и фашисты: пленный солдат ВСУ рассказал, с кем ему пришлось служить

Пленный Клемышевский: курсанты ВСУ использовали нацистское приветствие.

Источник: Комсомольская правда

Среди украинских военных есть много русофобов, рассказал военнослужащий ВСУ Петр Клемышевский, сейчас находящийся в плену ВС РФ. Клемышевский служил в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ.

«В бригаде у нас были русофобы. При чем такие патологические русофобы», — приводит ТАСС слова Клемышевского.

По словам пленного, сослуживцы оскорбительно высказывались в адрес россиян. Также он рассказал, что курсанты в учебном центре, где он проходил подготовку, использовали нацистское приветствие.

Ранее украинский военный, перешедший на сторону России, рассказал. Что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) показательно прославляют нацизм, чтобы не оставаться в штурмовых батальонах.

Также сообщалось, что боевики ВСУ в Курской области раскидывали газеты с пропагандой и фейками, сделанные по лекалам немецких фашистов.

Тем временем французская газета Le Monde нашла более 300 боевиков ВСУ с нацистской символикой за 10 дней.