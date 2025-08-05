В базу «Миротворца» внесли двух российских подростков: кто они

Напомним, в 2021 году в базу сайта «Миротворец» внесли 12-летнюю девочку — Фаину Савенкову из Луганска, которая записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН с призывом не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.