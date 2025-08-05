В базу «Миротворца» внесли двух российских подростков: кто они

Персональные данные двух российских подростков обнародовал без их согласия экстремистский украинский сайт «Миротворец». Речь идёт о 16-летнем Никите Н. и 17-летнем Александре Ц., пишет РИА Новости.
«Миротворец» опубликовал не только имена и фамилии несовершеннолетних россиян, но и сведения о том, где они живут, а также ссылки на профили подростков в социальных сетях.
Напомним, в 2021 году в базу сайта «Миротворец» внесли 12-летнюю девочку — Фаину Савенкову из Луганска, которая записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН с призывом не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.
Также сообщалось, что с 2020 года в списках «Миротворца» находятся действующие солистки группы «Бурановские бабушки» и состав, представлявший Россию на Евровидении.
Накануне стало известно, что российский писатель Олег Рой внесен в базу украинского сайта «Миротворец».