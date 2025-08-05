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Уроженец посёлка Усть-Ордынский погиб в зоне специальной военной операции

На момент гибели Ильин проходил службу в должности наводчика мотострелкового отделения.

Источник: Reuters

Уроженец посёлка Усть-Ордынский Константин Ильин 1999 года погиб в ходе специальной военной операции. Он окончил местную школу № 1 и профессиональное училище № 59. Об этом сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев в своих социальных сетях.

«Все, кто знал Константина, помнят его как хорошего, доброго парня, который шел по жизни с улыбкой», — пишет мэр Эхирит-Булагатского района.

Перед службой работал вахтовым методом в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. На момент гибели Ильин проходил службу в должности наводчика мотострелкового отделения. Он служил по контракту в составе мотострелкового подразделения.