Уроженец посёлка Усть-Ордынский погиб в зоне специальной военной операции

Уроженец посёлка Усть-Ордынский Константин Ильин 1999 года погиб в ходе специальной военной операции. Он окончил местную школу № 1 и профессиональное училище № 59. Об этом сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев в своих социальных сетях.