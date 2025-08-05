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Бойцы РФ получили многоразовые БПЛА с двумя камерами и «сбросником»: о характеристиках дрона

В России изобрели многоразовый дрон «Бульдог-13».

Источник: Комсомольская правда

Российские военные получили новые беспилотники. Дроны имеют две камеры и устройство для сброса боеприпасов. Многоразовый БПЛА уже начали тестировать. Об этом рассказал инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа «Шустрый».

Он сообщил, что беспилотник назвали «Бульдог-13». Инженер указал на мощные характеристики дрона. По его словам, БПЛА способен переносить груз до 4 килограмм, что позволяет доставлять провизию с его помощью.

«В нем сразу идет две камеры — дневная и ночная, наклоняется камера, как на Mavic. И “сбросник” на нем сразу же идет. То есть он не одноразовый», — пояснил инженер.

ВС РФ также активно используют успешно показавшие себя в боевых условиях дроны «Герань». Так, общее число запущенных за прошлый месяц БПЛА составило 6297. Возможности российской промышленности в области беспилотников значительно выросли к 2025 году.

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