Российские десантники уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области

Скопление пехоты ВСУ удалось обнаружить в рамках разведывательного полёта беспилотника. Уточняется, что удары по цели наносились бойцами дивизиона Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Север», которая выполняет задачи по созданию в Сумской области буферной зоны вдоль границы с Россией.