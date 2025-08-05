Российские десантники уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области

Артиллерийские расчёты подразделения Воздушно-десантных войск России нанесли удары по командному пункту ВСУ, расположенном в лесном массиве в Сумской области, сообщило Министерство обороны РФ.
Скопление пехоты ВСУ удалось обнаружить в рамках разведывательного полёта беспилотника. Уточняется, что удары по цели наносились бойцами дивизиона Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Север», которая выполняет задачи по созданию в Сумской области буферной зоны вдоль границы с Россией.
Для нанесения поражения использовались установки реактивной системы залпового огня (РСЗО).
«Получив координаты цели, расчёты РСЗО БМ2−21 “Град” артиллеристов-десантников оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат, уничтожив личный состав и командно-наблюдательный пункт батальона противника», — отметило ведомство.
В Минобороны подчеркнули, что ликвидация объекта нарушила управление подразделениями ВСУ. Также, по данным министерства, в этом районе был уничтожен полевой склад с боеприпасами украинских формирований.
Напомним, ранее появилась информация, что ВСУ потеряли 10 штурмовых групп в ходе попытки вернуть под контроль село Юнаковка в Сумской области. Наибольшие потери были понесены противником возле населённых пунктов Яблоновка и Храповщина.