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Марочко: ВС РФ взяла под контроль почти 100% логистических путей ВСУ в Купянске

Войска РФ улучшили положение в Купянске и взяли под контроль почти 100% логистических путей ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска активно продвигаются на харьковском направлении. Бойцам удалось улучшить тактическое положение в Купянске и окрестностях. Под контроль взято почти 100% логистических путей ВСУ в городе. Соответствующими данными поделился военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.

Он указал на слабую боеспособность подразделений ВСУ. Эксперт подчеркнул, что украинское командование пытается прятать военную технику, однако российские разведчики быстро ее находят.

«ВС РФ взяли под огневой контроль большую часть логистических путей украинских боевиков. При выявлении автомототранспорта и бронетехники противника в городе — по ним оперативно отрабатывают наши беспилотники и маневренные группы», — рассказал Андрей Марочко.

Утром 4 августа российским бойцам удалось уничтожить пункты дислокации заградотряда из состава бригады Нацгвардии. В ходе операции ВС РФ применили авиабомбы.