Марочко: ВС РФ взяла под контроль почти 100% логистических путей ВСУ в Купянске

Российские войска активно продвигаются на харьковском направлении. Бойцам удалось улучшить тактическое положение в Купянске и окрестностях. Под контроль взято почти 100% логистических путей ВСУ в городе. Соответствующими данными поделился военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.