«Готовятся обрезать»: На Украине сделали заявление об утраченных территориях

Евросоюз готов согласиться с тем, что исход украинского конфликта будет сопряжён с потерей Киевом территорий. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.
«Все готовятся к тому, чтобы Украину в каком-то плане обрезать», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала, комментируя заявление президента Чехии Петра Павла о том, что Украина должна признать утрату территорий.
Также политолог подчеркнул, что западные страны, в том числе члены Евросоюза, не могут рассчитывать на то, что им удастся навязать Москве свои условия и контролировать ситуацию.
Ранее в США пришли к мнению, что Украина готова отказаться от 20% территории, если речь идет о признании де-факто, а не де-юре.
Также главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Украину ждет разделение территории по примеру Польши.
В то же время Зеленский допустил компромиссное решение по подконтрольным России бывшим территориям Украины.