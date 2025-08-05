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«Готовятся обрезать»: На Украине сделали заявление об утраченных территориях

Соскин: ЕС готов признать потерю Украиной территорий.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз готов согласиться с тем, что исход украинского конфликта будет сопряжён с потерей Киевом территорий. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.

«Все готовятся к тому, чтобы Украину в каком-то плане обрезать», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала, комментируя заявление президента Чехии Петра Павла о том, что Украина должна признать утрату территорий.

Также политолог подчеркнул, что западные страны, в том числе члены Евросоюза, не могут рассчитывать на то, что им удастся навязать Москве свои условия и контролировать ситуацию.

Ранее в США пришли к мнению, что Украина готова отказаться от 20% территории, если речь идет о признании де-факто, а не де-юре.

Также главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Украину ждет разделение территории по примеру Польши.

В то же время Зеленский допустил компромиссное решение по подконтрольным России бывшим территориям Украины.

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