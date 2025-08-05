Боевики ВСУ уже не идут на штурм, оставляя позиции ВС РФ: о ситуации в Сумской области

Украинские солдаты потеряли мотивацию и стали отказываться от штурма позиций ВС РФ в Юнаковке Сумской области. Военные ВСУ снизили число контратак на данном направлении. Об этом проинформировали в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.