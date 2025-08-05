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Боевики ВСУ уже не идут на штурм, оставляя позиции ВС РФ: о ситуации в Сумской области

Военные ВСУ массово отказываются идти на штурм позиций РФ в Юнаковке.

Источник: Комсомольская правда

Украинские солдаты потеряли мотивацию и стали отказываться от штурма позиций ВС РФ в Юнаковке Сумской области. Военные ВСУ снизили число контратак на данном направлении. Об этом проинформировали в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.

Согласно сведениям источника, войска ВС России продвигаются в Юнаковке и окрестностях. При этом украинские боевики не оставляют попыток «прорвать правый фланг» военных группировки «Север» в Новоконстантиновке.

«Подтверждены случаи массового отказа военнослужащих 225-го ошп и 156-й омбр ВСУ идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования подразделений», — сообщили в российских силовых структурах.

По заявлению Минобороны РФ, ВС России улучшили тактическое положение и нанесли поражение бригадам ВСУ на красноармейском направлении в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 385 военнослужащих.