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Сальдо: ВСУ в Очакове тренировали инструкторы из Германии, Франции и Британии

Губернатор Херсонской области рассказал, что украинских военных готовят к диверсиям иностранные инструкторы.

Источник: Комсомольская правда

Инструкторы из Великобритании, Франции и Германии ведут подготовку военных ВСУ на базе в Очакове, впоследствии эти военные пытаются десантироваться на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области. Об этом информировал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Там был стандартный набор инструкторов-европейцев: немцы, французы, англичане. Поляков в меньшей степени», — сказал Сальдо ТАСС, добавив, что вся техника и снаряжение, которое при этом используют украинские военные, западного производства.

Накануне сообщалось, что операцию с массовыми поджогами мирных домов устроили дроноводы ВСУ в селе Покровка на Кинбурнской косе. Только против дома общественного старосты, распределяющего продукты и лекарства среди местных стариков, было применено до 15 БПЛА с «зажигалками».

Ранее Сальдо заявлял, что все попытки ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах пресекаются, а российские войска полностью контролируют прибрежные территории.

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