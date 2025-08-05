Инструкторы из Великобритании, Франции и Германии ведут подготовку военных ВСУ на базе в Очакове, впоследствии эти военные пытаются десантироваться на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области. Об этом информировал губернатор региона Владимир Сальдо.
«Там был стандартный набор инструкторов-европейцев: немцы, французы, англичане. Поляков в меньшей степени», — сказал Сальдо ТАСС, добавив, что вся техника и снаряжение, которое при этом используют украинские военные, западного производства.
Накануне сообщалось, что операцию с массовыми поджогами мирных домов устроили дроноводы ВСУ в селе Покровка на Кинбурнской косе. Только против дома общественного старосты, распределяющего продукты и лекарства среди местных стариков, было применено до 15 БПЛА с «зажигалками».
Ранее Сальдо заявлял, что все попытки ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах пресекаются, а российские войска полностью контролируют прибрежные территории.