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Александр Бастрыкин назвал число мирных жителей, убитых украинскими боевиками в Курской области

Бастрыкин: 331 человек погиб из-за вторжения националистов в Курскую область.

Источник: Комсомольская правда

В Курской области скончалось множество мирных жителей в результате вторжения украинских националистов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал KP.RU, сколько человек погибло от рук боевиков ВСУ.

— Следователи СК России зафиксировали, что в результате вторжения националистов в Курскую область 331 человек погиб, 553 были ранены. Потерпевшими признали более 14 тысяч гражданских, — сообщил Бастрыкин.

Одним из примеров жестокости стало убийство жителей села Николаево-Дарьино, где украинские солдаты расстреляли мужчину, который вернулся за водой в подвал дома. Боевики ВСУ также сбросили взрывное устройство с дрона на тех, кто укрывался от обстрела в подвале. В результате этого погиб 7-летний ребенок.

— Таких историй зверств очень много. Людей расстреливали на улицах, когда они пытались пройти к своим домам, чтобы забрать продукты питания. Стреляли с близкого расстояния, то есть не могли не видеть, что это обычные гражданские, — отметил Бастрыкин.

Кроме того, в селе Плехово боевики ВСУ заминировали колодец, в результате чего три человека погибли, когда пришли за водой. Местные жители поделились со следователями историями страшных зверствах, совершенных украинскими боевиками.