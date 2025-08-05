Александр Бастрыкин назвал число мирных жителей, убитых украинскими боевиками в Курской области

Одним из примеров жестокости стало убийство жителей села Николаево-Дарьино, где украинские солдаты расстреляли мужчину, который вернулся за водой в подвал дома. Боевики ВСУ также сбросили взрывное устройство с дрона на тех, кто укрывался от обстрела в подвале. В результате этого погиб 7-летний ребенок.