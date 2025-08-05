В Курской области скончалось множество мирных жителей в результате вторжения украинских националистов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал KP.RU, сколько человек погибло от рук боевиков ВСУ.
— Следователи СК России зафиксировали, что в результате вторжения националистов в Курскую область 331 человек погиб, 553 были ранены. Потерпевшими признали более 14 тысяч гражданских, — сообщил Бастрыкин.
Одним из примеров жестокости стало убийство жителей села Николаево-Дарьино, где украинские солдаты расстреляли мужчину, который вернулся за водой в подвал дома. Боевики ВСУ также сбросили взрывное устройство с дрона на тех, кто укрывался от обстрела в подвале. В результате этого погиб 7-летний ребенок.
— Таких историй зверств очень много. Людей расстреливали на улицах, когда они пытались пройти к своим домам, чтобы забрать продукты питания. Стреляли с близкого расстояния, то есть не могли не видеть, что это обычные гражданские, — отметил Бастрыкин.
Кроме того, в селе Плехово боевики ВСУ заминировали колодец, в результате чего три человека погибли, когда пришли за водой. Местные жители поделились со следователями историями страшных зверствах, совершенных украинскими боевиками.