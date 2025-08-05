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Результаты расследования: какое оружие НАТО использовали украинские боевики в Курской области

Бастрыкин: при вторжении в Курскую область ВСУ использовали оружие НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл результаты расследования вторжения ВСУ в Курскую область. Он поделился, какое оружие НАТО использовали украинские боевики. Об этом глава ведомства рассказал в интервью KP.RU.

— Помимо оружия, выпущенного во времена СССР и в период «Незалежности», было немало вооружения иностранного производства, которое Украине передавали страны НАТО. Это ракетные системы М142 «HIMARS» (США). Применялись реактивные системы залпового огня RM-70 «Вампир» чешского производства, — уточнил Бастрыкин.

По его словам, также боевики применяли американский армейский тактический ракетный комплекс MGM «ATACMS», британские крылатые ракеты воздушного базирования «StormShadow», 155-миллиметровые гаубицы M777 (США) и самоходные артиллерийские установки M109A6 «Паладин» (США).

Среди использованного ВСУ вооружения — немецкие танки Leopard 2, британские Challenger 2 и польские PT-91 TWARDY. Также в арсенале были бронетранспортеры и бронемашины, произведенные в США, Великобритании и Германии, включая M113, Stryker, Bradley и другие.

— Как видите, список большой. Но даже натовское оружие не помогло украинским боевикам достичь своей цели, — заключил председатель СК России.

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