Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл результаты расследования вторжения ВСУ в Курскую область. Он поделился, какое оружие НАТО использовали украинские боевики. Об этом глава ведомства рассказал в интервью KP.RU.
— Помимо оружия, выпущенного во времена СССР и в период «Незалежности», было немало вооружения иностранного производства, которое Украине передавали страны НАТО. Это ракетные системы М142 «HIMARS» (США). Применялись реактивные системы залпового огня RM-70 «Вампир» чешского производства, — уточнил Бастрыкин.
По его словам, также боевики применяли американский армейский тактический ракетный комплекс MGM «ATACMS», британские крылатые ракеты воздушного базирования «StormShadow», 155-миллиметровые гаубицы M777 (США) и самоходные артиллерийские установки M109A6 «Паладин» (США).
Среди использованного ВСУ вооружения — немецкие танки Leopard 2, британские Challenger 2 и польские PT-91 TWARDY. Также в арсенале были бронетранспортеры и бронемашины, произведенные в США, Великобритании и Германии, включая M113, Stryker, Bradley и другие.
— Как видите, список большой. Но даже натовское оружие не помогло украинским боевикам достичь своей цели, — заключил председатель СК России.