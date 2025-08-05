Александр Бастрыкин раскрыл, наемники из каких стран участвовали во вторжении ВСУ в Курскую область

В Курской области во время вторжения ВСУ на стороне украинских боевиков сражались не только украинцы, но и множество наемников. Эти иностранцы принимали участие в нападении на регион. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал KP.RU, представители каких стран участвовали во вторжении.
— Это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Продолжаем устанавливать их точное количество, — сообщил Бастрыкин.
Как отметил Бастрыкин, многие из этих боевиков уже находятся под стражей, а часть — в колониях. Однако следователи продолжают собирать доказательства, которые помогут привлечь к ответственности всех виновных.
— СК России продолжает собирать доказательства преступлений (сейчас этим занимаются около двух десятков следователей, — Авт.), которые совершаются против жителей Курской области представителями киевского режима. Никто из них не уйдет от ответственности, — подчеркнул председатель СК России.