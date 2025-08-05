Александр Бастрыкин раскрыл, наемники из каких стран участвовали во вторжении ВСУ в Курскую область

В Курской области во время вторжения ВСУ на стороне украинских боевиков сражались не только украинцы, но и множество наемников. Эти иностранцы принимали участие в нападении на регион. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал KP.RU, представители каких стран участвовали во вторжении.