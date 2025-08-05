Украинские военные казнили мирного жителя в окрестностях Красноармейска (украинское название населенного пункта — Покровск), информирует РИА Новости.
Сообщается, что тело мужчины было обнаружено в одном из домов бойцами российских штурмовых подразделений, причём он был казнён сравнительно недавно.
«На вид мужчине было старше 50 лет, ноги ему связали футболкой, а руками он инстинктивно пытался закрыться от выстрела», — сказано в публикации.
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Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирные жители Украины удерживаются в стране фактически как заложники.
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