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Пытался закрыться руками от выстрела: в районе Красноармейска нашли казнённого ВСУ гражданского

Российские военные нашли казнённого мирного жителя у Красноармейска.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные казнили мирного жителя в окрестностях Красноармейска (украинское название населенного пункта — Покровск), информирует РИА Новости.

Сообщается, что тело мужчины было обнаружено в одном из домов бойцами российских штурмовых подразделений, причём он был казнён сравнительно недавно.

«На вид мужчине было старше 50 лет, ноги ему связали футболкой, а руками он инстинктивно пытался закрыться от выстрела», — сказано в публикации.

Как киевский режим объявил об эвакуации мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне, чтобы превратить микрорайон в военную базу для боевиков Вооруженных сил Украины, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирные жители Украины удерживаются в стране фактически как заложники.

Как озверевшие ВСУ пытаются убить мирных жителей за попытку уехать, читайте здесь на KP.RU.

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