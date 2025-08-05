Бастрыкин о преступлениях ВСУ в Курской области: «Целями атак были места скопления мирных жителей»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о преступлениях ВСУ, которые были совершены в Курской области во время вторжения. Он отметил, что целью атак украинских боевиков стали исключительно гражданские объекты, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей.
— Мы зафиксировали множество целенаправленных атак гражданских объектов. А это — и тяжелые разрушения, и большие жертвы среди мирного населения. Например, 20 декабря прошлого года военнослужащие ВСУ нанесли удар 10 ракетами «M142 HIMARS» по городу Рыльска Курской области. Тогда погибли 5 гражданских лиц, а еще 12 граждан, в том числе ребенок, получили ранения, — поделился Бастрыкин в беседе с KP.RU.
В апреле этого года украинские националисты атаковали Курск, применив 107 беспилотников. В результате погибли 1 человек, 9 были ранены, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, включая станцию скорой помощи. Месяц назад беспилотник-камикадзе атаковал городской пляж, убив 5-летнего ребенка и троих взрослых.
— Повторюсь: целями этих и других подобных атак были исключительно гражданские объекты, места массового скопления мирных жителей. Это говорит о террористической сущности украинских националистов, желании истребить гражданское население и причинить ущерб нашей стране, — подчеркнул председатель СК России.