Бастрыкин о преступлениях ВСУ в Курской области: «Целями атак были места скопления мирных жителей»

— Мы зафиксировали множество целенаправленных атак гражданских объектов. А это — и тяжелые разрушения, и большие жертвы среди мирного населения. Например, 20 декабря прошлого года военнослужащие ВСУ нанесли удар 10 ракетами «M142 HIMARS» по городу Рыльска Курской области. Тогда погибли 5 гражданских лиц, а еще 12 граждан, в том числе ребенок, получили ранения, — поделился Бастрыкин в беседе с KP.RU.