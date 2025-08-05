Путин «поставил мат» Украине: как президент РФ обошел Трампа и «перевернул правила игры»

Кремль допустил возможность встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Все произошло на фоне обострения ситуации вокруг ультиматума США. Таким образом, российский лидер «перевернул правила игры», поставив «мат Украине». Об этом пишет Hindustan Times.
Как отмечается в публикации, Москва дала сигнал о готовности к саммиту за несколько дней до истечения 10-дневного ультиматума со стороны президента США Дональда Трампа.
«Ядерные часы Трампа тикают, но, возможно, Путин только что перевернул правила игры? Кремль ставит мат Украине», — прокомментировало издание слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о возможной встрече Путина и Зеленского.
Авторы статьи полагают, что терпение Трампа «на исходе» из-за отказа Москвы принять предложения Вашингтона, а также из-за размещения ядерной подлодки. В Россию для урегулирования ситуации направили спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Напомним, спецпосланник Трампа должен прибыть в Москву 6−7 августа. Глава Белого дома отметил, что сейчас Уиткофф «сфокусирован» на израильском конфликте.