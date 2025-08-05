В Пермском крае простятся с участником СВО Сергеем Мелехиным

Сергей родился 4 февраля 1978 года в селе Юрла, где прошли его детство и юность. В 1996—1998 годах он проходил срочную службу в рядах Российской армии, после чего вернулся на малую родину. С 2000 года жил и работал в Перми. В сентябре 2023 года заключил контракт и отправился на службу.