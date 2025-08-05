В Пермском крае простятся с участником СВО Сергеем Мелехиным

В ходе выполнения служебных задач в рамках специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики погиб житель Пермского края Сергей Николаевич Мелехин.
Сергей родился 4 февраля 1978 года в селе Юрла, где прошли его детство и юность. В 1996—1998 годах он проходил срочную службу в рядах Российской армии, после чего вернулся на малую родину. С 2000 года жил и работал в Перми. В сентябре 2023 года заключил контракт и отправился на службу.
Он погиб при исполнении военных обязанностей. У Сергея остались отец, жена и трое детей. Сергей Мелехин навсегда останется в памяти земляков как человек с мужественным сердцем, пример силы духа и преданности Родине.
Прощание с Сергеем состоится 7 августа 2025 года в Юрлинском культурно-досуговом центре (с. Юрла, ул. Гагарина, 18). Отпевание пройдет в храме в честь Святого Богоявления в 12:30, после чего начнется церемония прощания в 13:00.