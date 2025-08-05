В трех районах и одном городе Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на вторник, 5 августа, силы ПВО отразили воздушную атаку в небе гад Ростовской областью. Беспилотники сбили над Белой Калитвой, в Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
К сожалению, не обошлось без последствий на земле. Так, в хуторе Верхнеталовка, что в Миллеровском районе, загорелась подстанция. Пожар на площади 500 квадратных метров был ликвидирован. А в станице Тацинской загорелся навес во дворе частного дома. Пожар потушили.
Известно, что из людей никто не пострадал.
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