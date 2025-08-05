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«СВ»: войска РФ подорвали наступательный потенциал ВСУ в Сумской области

ВС России регулярно наносят удары по скоплениям украинских сил на сумском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска существенно сократили число украинских штурмовых групп на сумском направлении, написал Telegram-канал «Северный ветер».

В публикации подчёркивается, что регулярные удары ВС России по скоплениям сил противника «сточили» наступательный потенциал ВСУ на указанном участке фронта. Также упоминается о сообщениях, которые оставляют в соцсетях родственники военнослужащих украинских бригад, переброшенных в Сумскую область.

Семьи солдат ВСУ жалуются, что их командование посылает военнослужащих «на убой».

Напомним, ранее стало известно, что в Сумской области украинские формирования потеряли 10 штурмовых групп в ходе попытки вернуть под контроль село Юнаковка. Также сообщалось, что в этом регионе пропал без вести почти весь личный состав 2-й роты 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.