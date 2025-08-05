«СВ»: войска РФ подорвали наступательный потенциал ВСУ в Сумской области

Напомним, ранее стало известно, что в Сумской области украинские формирования потеряли 10 штурмовых групп в ходе попытки вернуть под контроль село Юнаковка. Также сообщалось, что в этом регионе пропал без вести почти весь личный состав 2-й роты 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.