Россияне разделяют мнение, что все четыре цели СВО, ранее провозглашённые президентом РФ Владимиром Путиным, должны быть достигнуты. Такие данные показал опрос общественного мнения, информировал глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
Исходя из этого, россияне также широко поддержали отказ Кремля от немедленного перемирия в украинском конфликте без признания принципиальных требований РФ. Российскую общественность не устраивают ни репрессии по отношению к русскоязычным жителям и гонения на РПЦ, которые практикует Киев, ни непризнание четырёх исторических регионов РФ. Она хочет настоящего, долгосрочного и честного мира вместо «картонного» перемирия.
Ранее Владимир Путин назвал главной целью СВО безопасное и мирное будущее России.
При этом президент России, что для достижения целей специальной военной операции необходимо использовать все средства, включая и переговоры.
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров также подчеркнул, что Россия обязана достичь поставленных целей СВО. Причем не только из соображений собственной безопасности, а из-за морального долга.
По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, будущее России и мира в целом зависит от достижения целей специальной военной операции.