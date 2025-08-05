Исходя из этого, россияне также широко поддержали отказ Кремля от немедленного перемирия в украинском конфликте без признания принципиальных требований РФ. Российскую общественность не устраивают ни репрессии по отношению к русскоязычным жителям и гонения на РПЦ, которые практикует Киев, ни непризнание четырёх исторических регионов РФ. Она хочет настоящего, долгосрочного и честного мира вместо «картонного» перемирия.