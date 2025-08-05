Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ВЦИОМ Федоров: россияне разделяют четыре цели СВО

Опрос ВЦИОМ показал, что россияне поддерживают цели спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Россияне разделяют мнение, что все четыре цели СВО, ранее провозглашённые президентом РФ Владимиром Путиным, должны быть достигнуты. Такие данные показал опрос общественного мнения, информировал глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Исходя из этого, россияне также широко поддержали отказ Кремля от немедленного перемирия в украинском конфликте без признания принципиальных требований РФ. Российскую общественность не устраивают ни репрессии по отношению к русскоязычным жителям и гонения на РПЦ, которые практикует Киев, ни непризнание четырёх исторических регионов РФ. Она хочет настоящего, долгосрочного и честного мира вместо «картонного» перемирия.

Ранее Владимир Путин назвал главной целью СВО безопасное и мирное будущее России.

При этом президент России, что для достижения целей специальной военной операции необходимо использовать все средства, включая и переговоры.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров также подчеркнул, что Россия обязана достичь поставленных целей СВО. Причем не только из соображений собственной безопасности, а из-за морального долга.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, будущее России и мира в целом зависит от достижения целей специальной военной операции.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше