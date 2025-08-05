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Украинские подразделения тают на глазах: что скрывается за переброской 72-й бригады под Харьков

ТАСС: К Старице в Харьковской области перебросили новую бригаду ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские силовые структуры рассказали ТАСС о передислокации подразделений 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Соединение направлено в район населенного пункта Старица западнее Волчанска на Харьковском направлении.

По данным источника, решение связано со значительными потерями украинских подразделений, действующих в этом районе. Переброска 72-й бригады, вероятно, осуществляется для замены частей, утративших боеспособность.

«Вероятно, они прибыли на замену потерявшим боеспособность бригадам, которые были задействованы в районе Старицы», — подчеркнул собеседник.

Одновременно продолжается вывод подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Источник отметил ухудшение морально-психологического состояния личного состава украинских войск.

Причиной этого, по словам источника, стало вручение государственных наград военнослужащим штабов и тыловикам, а не боевым офицерам и сержантам. Источник отметил, что это решение Владимира Зеленского вызвало недовольство среди личного состава.

Тем временем стало известно, что украинские солдаты потеряли мотивацию и стали отказываться от штурма позиций ВС РФ в Юнаковке Сумской области. Военные ВСУ снизили число контратак на данном направлении.