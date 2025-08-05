Российские военные начали боевые испытания многоразового БПЛА «Бульдог-13»

Вооружённые силы России приступили к боевым испытаниям нового российского многоразового беспилотного летательного аппарата «Бульдог-13», сообщил инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа РФ с позывным Шустрый.
«В нём сразу идёт две камеры — дневная и ночная. Наклоняется камера, как на (дронах серии — прим. ред.) Mavic. И “сбросник” (устройство для сброса боеприпасов — прим. ред.) на нём сразу же идёт. То есть он (БПЛА — прим. ред.) не одноразовый, и его можно использовать в качестве “сбросника”», — сказал военнослужащий.
По словам Шустрого, этот беспилотник может нести груз весом до 4 кг. Такая характеристика позволяет использовать устройство не только в бою, но и для транспортировки продовольствия в труднодоступные районы.
Кроме того, инженер отметил, что конструкция «Бульдога-13» допускает возможность его модернизации. Военнослужащий уточнил, что вместо стандартного сбрасывателя на БПЛА можно установить барабанный механизм, вмещающий до шести боеприпасов типа ВОГ (осколочный гранатомётный выстрел).
Боец также обратил внимание, что «Бульдог-13» использует протокол передачи данных с высоким уровнем шифрования и устойчивостью к помехам. Такая особенность осложняет перехват управления устройством со стороны противника.
Напомним, 1 августа стало известно, что в РФ разработали первый беспилотник на водородных топливных элементах. Его показали на международном форуме «Острова устойчивого развития: климатический аспект», проходившем на Сахалине. Создатели БПЛА рассказали, что за счет топливного элемента и водородного баллона дрон находится в воздухе в 3,5−4 раза дольше, чем аккумуляторные беспилотники.